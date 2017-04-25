Фото: Вячеслав Мельников/ ИА "Амител"
Символ Пасхи — четырехметровое яйцо — перевезут с площади Октября в Барнауле на территорию Александро-Невского собора, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Этот шаг был согласован с настоятелем храма протоиереем Андреем Басовым. Отметим, что переезд яйца на территорию храма (улица Антона Петрова, 221) состоится в конце недели. На этом месте на площади Октября будет установлена флаговая конструкция.
Напомним, символ Пасхи установили в этом году впервые на площадке у Молодежного театра Алтая.
Как ранее сообщало ИА "Амител, на церемонии открытия 15 апреля присутствовало около 150 человек.
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