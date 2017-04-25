Фото: saroblnews.ru
Министерство финансов России объявило о начале продажи физическим лицам облигаций федерального займа (ОФЗ) с 26 апреля.
В пресс-службе Минфина уточняют, что приобрести облигации можно будет в отделениях ВТБ 24 и Сбербанка. Объем выпуска ОФЗ составит 15 миллиардов рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет тысячу рублей.
Что касается даты окончания размещения облигаций, то в качестве таковой названо 25 октября текущего года.
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В министерстве также уточняют, что купонная ставка по первому купону составит 7,5% годовых, по второму — 8% годовых, по третьему — 8,5% годовых, по четвертому — 9% годовых, по пятому — 10% годовых, по шестому — 10,5% годовых.
Физлицо может приобрести от 30 до 15 тысяч облигаций.
Комментарии
Ага))) Щаззззз)))
Подотритесь сами этой макулатурой.
Подотритесь сами этой макулатурой.
Физлицо может приобрести от 30 до 15 тысяч облигаций.
то есть от 30 тыс. до 15 млн. рублей - не такие уж они народные...
Такой заем (являющийся и не совсем добровольным) выступает в роли действенного средства для изъятия денег у простого населения. Выплаты по облигации могли быть отсрочены на неопределенный период времени. Сколько стоит в данный момент ценная бумага никто толком не говорит, а при возвращении денег, как это было в случае займа 1966, 1992,1982 оказывалось значительно меньше, чем ожидалось. Реальное на--ово.
В очередь, путины дети, в очередь..))
Пускай минфин в ОПУ СЕБЕ ИХ ЗАСУНЕТ,было такое уже при СССР ещё родители мои такие же вот покупали а потом не знали куда их деть так и пропали,государство говорило им что это выгодно,люди не верте им.
25.04.2017 14:44
злой пенсионер
Пускай минфин в ОПУ СЕБЕ ИХ ЗАСУНЕТ
Если половину пенсии получишь облигациями федерального займа, то сувать их будешь сам себе.
Если половину пенсии получишь облигациями федерального займа,
если пенсия не менее 60 тысяч рублей
нижняя планка вхождения в игру с государством на деньги 30 облигаций, то есть 30 тысяч рублей
Бунт нищебродов!
Закуплю себе тыров на 200,сгодяться,поди!
люди рождаются, размножаются, умирают, а методы развода быдломассы не меняются. за что деды ваевале?
Государственная финансовая пирамида?
Раз дело дошло до займов в бюджет у народа - дела в датсковзятском царстве софсем хреновые.
Помнится, одной из причин дефолта 1998 года была пирамида ГКО. Опять на старые грабли?
25.04.2017 15:12
Ru.бaнoк
Маловат процентик.Возмите другой.