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Старт продаж облигаций федерального займа в России назначен на 26 апреля

, ИА "Амител"
Ценные бумаги можно будет приобрести в отделениях Сбербанка и ВТБ24

Фото: saroblnews.ru

Министерство финансов России объявило о начале продажи физическим лицам облигаций федерального займа (ОФЗ) с 26 апреля.

В пресс-службе Минфина уточняют, что приобрести облигации можно будет в отделениях ВТБ 24 и Сбербанка. Объем выпуска ОФЗ составит 15 миллиардов рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет тысячу рублей.

Что касается даты окончания размещения облигаций, то в качестве таковой названо 25 октября текущего года.

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В министерстве также уточняют, что купонная ставка по первому купону составит 7,5% годовых, по второму — 8% годовых, по третьему — 8,5% годовых, по четвертому — 9% годовых, по пятому — 10% годовых, по шестому — 10,5% годовых.

Физлицо может приобрести от 30 до 15 тысяч облигаций.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.04.2017 14:26
- гость -

Ага))) Щаззззз)))

0  0
25.04.2017 14:30
- гость -

Подотритесь сами этой макулатурой.

0  0
25.04.2017 14:30
- гость -

Подотритесь сами этой макулатурой.

0  0
25.04.2017 14:37
- гость -

Физлицо может приобрести от 30 до 15 тысяч облигаций.

то есть от 30 тыс. до 15 млн. рублей - не такие уж они народные...

0  0
25.04.2017 14:43
- гость -

Такой заем (являющийся и не совсем добровольным) выступает в роли действенного средства для изъятия денег у простого населения. Выплаты по облигации могли быть отсрочены на неопределенный период времени. Сколько стоит в данный момент ценная бумага никто толком не говорит, а при возвращении денег, как это было в случае займа 1966, 1992,1982 оказывалось значительно меньше, чем ожидалось. Реальное на--ово.

0  0
25.04.2017 14:44
йозеф г.

В очередь, путины дети, в очередь..))

0  0
25.04.2017 14:44
злой пенсионер

Пускай минфин в ОПУ СЕБЕ ИХ ЗАСУНЕТ,было такое уже при СССР ещё родители мои такие же вот покупали а потом не знали куда их деть так и пропали,государство говорило им что это выгодно,люди не верте им.

0  0
25.04.2017 14:49
- гость -

25.04.2017 14:44
злой пенсионер
Пускай минфин в ОПУ СЕБЕ ИХ ЗАСУНЕТ

Если половину пенсии получишь облигациями федерального займа, то сувать их будешь сам себе.

0  0
25.04.2017 15:09
- гость -

Если половину пенсии получишь облигациями федерального займа,

если пенсия не менее 60 тысяч рублей
нижняя планка вхождения в игру с государством на деньги 30 облигаций, то есть 30 тысяч рублей

0  0
25.04.2017 15:12
Ru.бaнoк

Бунт нищебродов!
Закуплю себе тыров на 200,сгодяться,поди!

0  0
25.04.2017 15:13
- гость -

люди рождаются, размножаются, умирают, а методы развода быдломассы не меняются. за что деды ваевале?

0  0
25.04.2017 15:14
- гость -

Государственная финансовая пирамида?

0  0
25.04.2017 15:18
Diver

Раз дело дошло до займов в бюджет у народа - дела в датсковзятском царстве софсем хреновые.

0  0
25.04.2017 15:18
- гость -

Помнится, одной из причин дефолта 1998 года была пирамида ГКО. Опять на старые грабли?

0  0
25.04.2017 15:30
Гость

25.04.2017 15:12
Ru.бaнoк

Маловат процентик.Возмите другой.

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