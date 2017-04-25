Фото: пресс-служба ГИБДД
Около 100 сотрудников ГИБДД Барнаула и дружинников обеспечивают порядок в Родительский день во вторник, 25 апреля, в местах скопления людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"До окончания мероприятий в храмах и церквях сотрудники Госавтоинспекции будут организовывать движение и парковку автомобилей граждан", — сказано в сообщении ведомства.
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Сотрудники ГИБДД краевой столицы просят горожан быть внимательными и взаимно вежливыми во время движения, соблюдать требования дорожных знаков и подчиняться законным жестам регулировщиков. Автомобили, которые будут припаркованы в запрещенных местах, увезет эвакуатор.
Напомним, в этом году Родительский день выпал на 25 апреля. Проезд на городские кладбища, как и прежде, в этот день является бесплатным.
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