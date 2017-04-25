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Бийские полицейские задержали подозреваемого в краже куртки у нетрезвого горожанина, спавшего на улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, пострадавший спал на лавочке на остановке общественного транспорта. К нему подошел неизвестный, снял с него куртку и ушел. В полиции отмечают, что добычей подозреваемого стала не только дорогая куртка, но и находившиеся в кармане деньги.
Потерпевший не смог указать приметы вора, потому что видел только спину убегающего человека. В результате подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Бийска. Похищенная куртка изъята.
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