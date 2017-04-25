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Суд в Барнауле принял решение об аресте мужчины, обвиняемого в хищении у гражданина Казахстана 115 тысяч долларов — злоумышленник за огромные деньги продал жертве своего обмана сплав металлов, выдав его за золото.
Как сообщили в региональной прокуратуре, сумма похищенного в эквиваленте российской валюты составляет более 8,6 миллиона рублей.
В данный момент установлено, что обвиняемый ранее не был судим. Он имел фиктивную регистрацию в Барнауле.
В январе прошлого года он под предлогом продажи золота весом около 4,5 кило ввел в заблуждение гражданина Казахстана, передав ему сплав металлов на основе меди с цинком, свинцом и алюминием.
За это злоумышленник получил от покупателя 115 тысяч долларов. После сделки обвиняемый сразу же отключил телефон и покинул Барнаул. Членов своей семьи он предупредил о необходимости скрыться.
Более года мужчина был в бегах — жил в Тюмени, Улан-Удэ, Кургане. В апреле этого года его задержали в поезде на территории Новосибирска, когда обвиняемый пытался добраться из Тюмени в Иркутск.
Комментарии
ну кинул узкоглазого,и чё? они бы на нашем месте только поржали.