Фото: altairegion22.ru
Шеф-повар группы белокурихинских ресторанов Сергей Тернов стал победителем пятого сезона шоу НТВ "Битва шефов", сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.
Как уточняют в ведомстве, алтайский повар лидировал в проекте по результатам двух предыдущих профессиональных состязаний. Также Сергей Тернов в финале вышел победителем битвы. Он удостоен звания "Супер-шеф", ему подарили специальный китель и возможность пройти стажировку на кухне известного московского ресторана.
Сам победитель рассказал, что не собирается уезжать из Алтайского края, свою работу он будет продолжать здесь. Участие в телепроекте, по его словам, стало возможностью для качественного профессионального роста.
Отметим, что соперником алтайского повара был Сергей Сотников из Конаково — шеф-повар ресторана Konakovo River club. В качестве жюри выступали ресторатор Владимир Перельман, актриса Анна Семенович и бренд-шеф гастрономического кафе Garden Василий Емельяненко.
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