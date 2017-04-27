Свадьба — одно из самых ярких, волнительных и важных событий в жизни каждого человека. Каждый хочет запомнить ее на всю жизнь, ведь это не только праздник молодоженов, все родственники и друзья также с нетерпением ждут регистрации, момента, когда появится новая семья.
От булавки до платья, от туфель до прически, от музыки до салата — на свадьбе все имеет огромное значение. Этот день должен запомниться лишь положительными эмоциями, улыбками гостей и счастливыми криками "горько". Но всему этому предшествуют долгие месяцы подготовки. Кто-то продумывает все сам, что обычно сопряжено с нервами, ссорами и разнообразными трудностями. А кто-то поступает проще и отдает все в руки профессионалов. Как не превратить подготовку к свадьбе в настоящий кошмар и к кому обратиться за помощью в организации такого значимого торжества, читайте в проекте Amic.ru: "Ах, эта свадьба!"
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