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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что когда он волнуется во время трудных переговоров, начинает думать о любимой футбольной команде "Спартак", и это помогает ему успокоиться, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
"Я постоянно думаю о "Спартаке", — сказал Лавров.
Также в интервью журналу Esquire Лавров рассказал о том, что его любимый поэт — Высоцкий. Но также он любит читать Сергея Есенина и Александра Блока. А вот из музыки глава МИД России любит слушать фолк и джаз. Среди исполнителей он отметил Бутмана, "Битлз" и Синатру.
Между тем многим известно, что чиновник является большим поклонником московского футбольного клуба "Спартак". Его часто можно увидеть на играх "красно-белых".
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