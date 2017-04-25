Фото: admkamyshin.info
Отопительный сезон в Барнауле будет полностью завершен ровно через неделю — 2 мая.
Как сообщили в городской администрации, распоряжение об окончании отопительного периода подписал сити-менеджер Сергей Дугин.
В мэрии добавляют, что жители могут прекратить подачу отопления в свои дома раньше установленного срока. Чтобы сделать это, горожанам необходимо обратиться в свою управляющую компанию либо в ресурсоснабжающую организацию.
Между тем напомним, что в начале мая в нашем регионе ожидается похолодание и даже мокрый снег.
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В этой связи городские власти указывают, что алгоритм включения отопления аналогичен — гражданам следует обращаться в управляющие организации.
Также отметим, что с 25 апреля подачу тепла завершили в Бийске и Рубцовске.
Отопительный сезон 2016 — 2017 стартовал в Барнауле 26 сентября.
Комментарии
ну все как обычно
о! класс! на второе мая как раз стоит от -2 до +6 и снег, очень вовремя решили отключит отопление!!!(((((((((
даешь отопление круглый год
Очухайтесь... за апрель две тыщ. будет стоять в графе коммуналки, всем домом улицу топить с открытыми форточками. от -2 до +6 и снег и что? носки и трусы шерстяные одень и иди на работу греться.
Я не понимаю, в чем проблема, в теплые дни апреля не подавать горячую воду в систему отопления, а в первые дни мая, когда ВСЕГДА бывает холод, неделю потопить? А уже с 7-8 мая полностью отключать. Есть какая-то техническая особенность, что так невозможно сделать? ТЭЦ может регулировать температуру подачи, т.к. в морозы теплоноситель горячее, чем в теплые зимние дни
Формально они имеют право, но тогда 8-го также будут ОБЯЗАННЫ включить вновь, или будут жалобы в прокуратуру
Формально они имеют право, но тогда 8-го также будут ОБЯЗАННЫ включить вновь, или будут жалобы в прокуратуру
Формально они имеют право, но тогда 8-го также будут ОБЯЗАННЫ включить вновь, или будут жалобы в прокуратуру
у нас на работе отопление с конца марта отключили, за день так намерзнешься....
бросай такую работу
16-24 На ТЭЦ приехали московские управлялки и повтыкали автоматики, сколько положено отлиснуть столько и жарят тепла, ни убавить ни прибавить. Но в каждом доме стоит счетчик на тепло, который можно регулировать в зависимости от погодных условий, но каждый ли сантехник захочет два раза на дню гонять в подвал и причем бесплатно.
Женитесь и будет тепло даже на работе))
Пардон, я девочка)))))