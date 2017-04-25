Фото: kommunel.ru
Губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ рассказал, что очень привязан к коту, который был подарен президентом России Владимиром Путиным пять лет назад. Об этом пишет РБК.
Питомец по кличке Мир, по словам японского чиновника, взрослеет на глазах. Также губернатор подчеркнул, что морда кота приобретает японские черты.
Отметим, что в 2012 году японский губернатор подарил президенту России щенка акита-ину в знак благодарности за помощь, оказанную Россией после землетрясения и цунами 2011 года в Японии. В качестве ответного подарка Путин преподнес ему кота породы невская маскарадная.
Еще одного щенка акита-ину российскому президенту хотели подарить в Японии в конце прошлого года. Но российская сторона на этот раз отказалась от живого подарка.
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губернатор подчеркнул, что морда кота приобретает японские черты.
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