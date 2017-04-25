Фото: government.ru
Ситуация с состоянием российских дорог далека от идеальной, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Об этом он заявил во время поездки в Омскую область. "Ситуация и в стране, и, конечно, в Омской области она, мягко говоря, далека от идеальной. Причём по федеральным трассам нам удалось в нормативное состояние привести более 70% сети. Это, что называется, то движение, которое наметилось в последние годы", — цитирует главу правительства РИА Новости.
Медведев акцентировал особое внимание на состоянии региональных дорог. По словам премьера, только около 40% этих транспортных магистралей соответствует эксплуатационным требованиям.
Также глава кабмина сказал, что во время поездок по регионам он сам старается садиться за руль, чтобы оценить дороги в субъектах Федерации.
"Стараюсь сесть за руль и вместе с губернатором проехать, посмотреть, как выглядят дороги. Почувствовать, что называется, на своих ощущениях, что происходит, есть ли изменения", — объяснил премьер.
Комментарии
Недимон, у тебя рейхстаг отклеился!
Если вкратце - "дорог нет, но вы держитесь там!"
У нас сама мать-сыра земля дороги отторгает. Уже давно пора было это понять и смириться с этим.
Да какие дороги?!, мост крымский надо построить, Сирию добомбить, зенит арену переделать, дылыныры прокормить, виолончели наполнить, домик для уточки, фонтаны в Грозном....
Это что ж получается, до сих по с колен не встали?
«На три вещи хочу обратить внимание. Надо сделать всё, чтобы была совместная работа. Нужно провести все процедуры по документам, все законы трактовать и поставить на исполнение. Там, где выявленные по итогам зимы дефекты – следствие некачественных работ, пусть подрядчики все сделают по гарантии. Дороги, которые ремонтируют каждый год, нам не нужны», – заявил Медведев.
«Надо не деньги освоить, а работы выполнять качественно. Осваивать деньги у нас умеют, в том числе и дорожники», – выступил председатель правительства России.
Готовьтесь к Платону на региональных дорогах, дорогие автомобилисты
25.04.2017 16:06
Депутат-единоросс
Если дороги будут качественные, не та такие, что постоянно вспоминаешь сексуальную ориентацию дорожников, которые клали этот асфальт, то и заплатить можно.
А дальше лучше... сломалась дорога раньше гарантийного срока- 5 лет, всю бригаду и начальников снизу до верха, кто хоть немного причастен к работам и освоение средств, как в Китае, на новый год к стенке!
Справились с дорогами, беремся за качество бензина, услуг ЖКХ и так до результата работ обычного дворника.
дела в Тоскане идут куда лучше, чем у нас с дорогами
В России три проблемы Украина , Сирия и Мара Багдасарян. Какие на .... дороги