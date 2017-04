Фото: pixabay.com

Молния попала в зонтик телеведущего в Китае, который во время прямого эфира рассказывал о господствующей в городе грозе. Об этом пишет "Лента.ру".

Журналист стоял на открытом воздухе, держа в руках зонт. После яркой вспышки ведущий вскрикнул и бросил зонт.

Издание пишет, что разряд задел также и оператора. К счастью, никто не пострадал.

Dramatic moment Chinese weatherman hit by lightning bolt when he was holding umbrella doing LIVE broadcast in storm https://t.co/JnvJ1vfd67 pic.twitter.com/ellSbl1OGG