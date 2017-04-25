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Школьник в городе Энгельсе Саратовской области получил раны в результате нападения львицы, которую выгуливала ее хозяйка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на информацию регионального главка МВД.
Отмечается, что в результате инцидента пострадал 15-летний подросток. Его доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.
"Интерфакс" уточняет, что ЧП случилось накануне, 24 апреля. Состояние пострадавшего подростка оценивается как удовлетворительное.
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РБК приводит слова владелицы животного, не указывая ее имени. "У нас львица. Она его не кусала. Там царапина на попе — еле видна. Зеленкой обработали и все. Я даже не знаю – или она его лапой, или (он получил травму) когда сам упал", — отметила собеседница издания.
Между тем напомним, что в апреле прошлого года в Барнауле произошло нападение тигра на девочку-подростка, которая пробралась на территорию зоопарка.
Комментарии
Зеленкой обработали и все. Я даже не знаю – или она его лапой, или (он получил травму) когда сам упал
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да вообще сам дурак)