Фото: barnaul.org
Огромное количество барнаульцев посетило городские кладбища в Родительский день, 25 апреля.
На места захоронений своих родных и близких сегодня приехали тысячи горожан. В администрации краевой столицы подчеркивают, что специально на Родительский день в городе была организована бесплатная доставка к кладбищам, которой воспользовались тысячи людей.
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При этом посадки в автобус были организованы под контролем правоохранительных органов и дружинников.
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