Фото: baltnews.lv
Мужчину обвиняют в убийстве 78-летнего жителя Рубцовска, тело которого злоумышленник спрятал в подполе.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено 21 марта этого года в одном из частных домов города, когда между хозяином дома и его 37-летним постояльцем произошла ссора.
Во время конфликта старший мужчина выгнал на улицу дебоширившего квартиранта. Желая выманить оппонента из дома, обвиняемый поджег здание, а вышедшему хозяину нанес несколько смертельных ножевых ранений.
Затем он спустил тело престарелого мужчины в подпол, затушил пламя и лег спать. Но спустя несколько часов обвиняемого и его сожительницу разбудили пожарные, которые тушили разгоревшийся огонь.
"О совершенном убийстве 37-летний мужчина промолчал, солгав соседям, что старик уехал к родственникам. Однако через несколько дней бдительные соседи, озабоченные длительным отсутствием хозяина дома, разыскали на пепелище его тело", — добавляют в СКР.
В настоящее время злоумышленник задержан и заключен под стражу. Расследование продолжается.
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