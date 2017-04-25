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Алтайская ЛДПР отметила день рождения Жириновского раздачей подарков

, ИА "Амител"
Активисты партии провели также массовые субботники

Фото: пресс-служба ЛДПР

Массовые субботники провели активисты ЛДПР в городах и селах Алтайского края в честь 71-го дня рождения лидера партии Владимира Жириновского. В Барнауле еще и подарки раздавали. Подробности сообщает пресс-служба партии.

Владимир Жириновский отмечает свое 71-летие во вторник, 25 апреля.

Массовые субботники в его честь прошли в Барнауле, Бийске, Завьяловском, Первомайском, Калманском, Мамонтовском, Хабарском и других районах. В краевом центре активисты ЛДПР привели в порядок территории парков "Лесная сказка" и ВДНХ, а также участок проспекта Красноармейского. Всего было вывезено более 100 мешков мусора. Акции по очистке продлятся до конца недели.

В Барнауле местным жителям раздали 15 тысяч тетрадей с фотографией Жириновского и 400 упаковок семян овощей и зелени под названием "Грядка Жириновского".

"Пусть в этот день порадуется не только Владимир Вольфович, но и все барнаульцы! Кстати, подарки именинник развозил по городу сам – точнее, его копия в полный рост. С фигурой Жириновского могли сфотографироваться все желающие", — рассказала и. о. координатора АРО ЛДПР Евгения Боровикова.


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Комментарии

25.04.2017 17:59
Гость

Я думал на день рождения подарки только принимают, хахаха, или у ЛДПР какие то особенные дни рождения особенно в этом и том году особенно когда скоро выборы. Хотят, чтобы везде их надпись была. Хотя что говорить, они как с ума посходили, все в пример с своего идейного вдохновителя. Забавная такая работа по окучиванию, хоть бабули знатно поют обычно

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