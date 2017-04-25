Массовые субботники провели активисты ЛДПР в городах и селах Алтайского края в честь 71-го дня рождения лидера партии Владимира Жириновского. В Барнауле еще и подарки раздавали. Подробности сообщает пресс-служба партии.
Владимир Жириновский отмечает свое 71-летие во вторник, 25 апреля.
Массовые субботники в его честь прошли в Барнауле, Бийске, Завьяловском, Первомайском, Калманском, Мамонтовском, Хабарском и других районах. В краевом центре активисты ЛДПР привели в порядок территории парков "Лесная сказка" и ВДНХ, а также участок проспекта Красноармейского. Всего было вывезено более 100 мешков мусора. Акции по очистке продлятся до конца недели.
В Барнауле местным жителям раздали 15 тысяч тетрадей с фотографией Жириновского и 400 упаковок семян овощей и зелени под названием "Грядка Жириновского".
"Пусть в этот день порадуется не только Владимир Вольфович, но и все барнаульцы! Кстати, подарки именинник развозил по городу сам – точнее, его копия в полный рост. С фигурой Жириновского могли сфотографироваться все желающие", — рассказала и. о. координатора АРО ЛДПР Евгения Боровикова.
Комментарии
Я думал на день рождения подарки только принимают, хахаха, или у ЛДПР какие то особенные дни рождения особенно в этом и том году особенно когда скоро выборы. Хотят, чтобы везде их надпись была. Хотя что говорить, они как с ума посходили, все в пример с своего идейного вдохновителя. Забавная такая работа по окучиванию, хоть бабули знатно поют обычно