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Первый замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что ведомство не будет принимать в расчет экспертизу фильма "Матильда", которую организовала депутат Госдумы Наталья Поклонская, пишет Gazeta.ru.
"Нет, не будем (рассматривать заключение — прим. ред.), они сделали его, не видя фильма. О чем здесь можно говорить?"— отметил Аристархов.
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В свою очередь, режиссер картины Алексей Учитель рассказал, что ничего не будет менять в фильме при монтаже.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , еще не вышедший в прокат фильм "Матильда" вызвал широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы, подтверждающие, что содержание "Матильды" оскорбляет чувства верующих. В качестве одного из примеров специалисты отметили схожесть внешности Матильды с крысой. А образ царя, как утверждают эти эксперты, оскорбляет чувства верующих. Учитель позже заявил, что ему "стыдно и горько" за сказавших это людей, добавив, что обсуждение фильма возможно лишь после его выхода на экраны.
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