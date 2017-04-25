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Эксперты проанализировали исследование Роскачества, которое показало, что 37% сгущенного молока на территории России является подделкой и не соответствует ГОСТу. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Исследованию подверглись 27 самых популярных марок сгущенного молока. Эксперты изучили продукцию по 92 параметрам качества и безопасности. Цена образцов варьировалась от 37 до 114 рублей за банку. В основном вся сгущенка была произведена в России и только четыре — в Белоруссии.
Согласно исследованию, некоторые производители выдают сгущенное молоко за иные молокосодержащие продукты, добавляя в них крахмал и иные добавки.
Между тем пальмового масла специалисты не нашли ни в одном образце. Также не были найдены и другие растительные жиры.
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