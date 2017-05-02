После 11 лет более чем успешной работы в здании на Красноармейском проспекте "Сафари фитнес" переезжает в ТОЦ "Гулливер Парк".

Некоторые подробности о новом клубе раскрыла директор сети "Сафари" Наталья Зубкова в своем интервью.

Фитнес-клуб площадью 2200 кв. метров займет целый этаж. Потолки высотой до восьми метров, огромные панорамные окна с прекрасным видом на город, современный дизайн в эко-стиле — всё это создает особое пространство, наполненное светом, солнцем, воздухом и хорошим настроением.

По словам дизайнера, работающего над проектом, главная задача интерьера — настроить человека на бодрый, продуктивный настрой и стимулировать его на более активные тренировки.

"Центр города — это динамика, движение. Именно это и хотелось отразить в интерьере нового креативного фитнес-клуба. Интерьер будет отличаться интересным смешением стилей эко и техно. Напольное покрытие будет выполнено из самых современных материалов — такого нет больше ни в одном зале города. Сочетание с натуральным материалом, имитацией под дерево, создает интересную и смелую комбинацию", — пояснила дизайнер Анна Рубаненко.

Тренажерный зал площадью 1000 кв. метров будет оснащен американским силовым оборудованием. Его планировка включает несколько зон, которые будут выполнены в соответствии с последними мировыми тенденциями в области фитнеса: кардиозона, зона с рамой для всех видов функционального тренинга (TRX-тренажеры, подвесы, гамаки). Появится полностью укомплектованная зона кроссфита, зона бокса с рингом и подвесными грушами, а также зона растяжки и релакса.

Групповые программы порадуют клиентов своим разнообразием. Каждую неделю на выбор детей и взрослых будет представлено расписание со 150 различными уроками в неделю.

Детский клуб будет оснащен большой игровой комнатой и лабиринтом. Массажный центр с высококвалифицированными специалистами позволит расслабиться после тренировок. Кроме того, для комфортного пребывания в новом фитнес-клубе будет работать стильное кафе с панорамным видом на город.

Новый фитнес-клуб отличается и техническими решениями, которым здесь уделено особое внимание.

"Используя наш многолетний опыт, мы сделаем новый проект намного более совершенным. Мы продумываем его до мелочей. В первую очередь это очень мощная вентиляция, которая будет распределена по разным зонам клуба в зависимости от потребностей в количестве воздуха и температуре. Потому что в групповых залах должна быть одна температура, в кардиозоне — другая. Это всё сейчас учтено", — рассказала директор "Сафари фитнес" Наталья Зубкова.

В сети фитнес-клубов "Сафари" можно окунуться в особую атмосферу, там действительно следят за тем, чтобы ваш отдых в клубах был полноценным. В "Сафари" знают, как превратить даже самую интенсивную тренировку в наслаждение. В мае действует предложение "ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ на клубные карты".

Все подробности по телефонам: 222-874, 380-363, 63-12-63.