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Самая полная женщина в мире похудела на 330 килограммов

, ИА "Амител"
Теперь женщина весит 171 килограмм

Фото: twitter.com

Гражданка Египта, которая ранее считалась самой тяжелой женщиной в мире, похудела с 500 килограммов до 171, сбросив, таким образом, почти 330 килограммов. Об этом пишет газета "Известия".

Отметим, что женщина смогла сбросить вес после того, как ей удалили значительную часть желудка, что позволило сократить потребление ею пищи. Потом медики посадили ее на диету и назначили физиотерапию.

Между тем сестра  женщины Иман Шайма записала видеообращение, в котором  выразила недоверие к методам лечения в клинике, заявив, что в состоянии сестры "нет улучшений" . Также родственница считает, что клиника на примере с ее сестрой хочет прорекламировать свои услуги. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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