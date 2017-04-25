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Дорожный конфликт произошел в Москве недалеко от Белорусского вокзала во вторник, 25 апреля, сообщает "Российская газета".
ЧП случилось около дома № 5 на улице Бутырский вал. Около ресторана, расположенного на этой улице, поравнялись две машины. Водители начали выяснять отношения из-за того, что кто-то из них оказался не прав на дороге.
Водитель Mercedes достал пистолет и начал стрелять по оппоненту. Врачи оказали помощь пострадавшему. Сейчас агрессора разыскивает полиция.
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