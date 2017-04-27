Курить в парках, на набережных, в местах публичных мероприятий, на автобусных остановках и летних верандах в Алтайском крае теперь нельзя. Закон ужесточили депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания на сессии в четверг, 27 апреля. Решение принято во втором чтении.
По новому закону, который в ближайшее время вступит в силу, курить нельзя в парках, скверах, набережных (за исключением специально отведенных мест на открытом воздухе), в подземных и надземных пешеходных переходах, в местах проведения публичных мероприятий на открытом воздухе (обозначенных как место проведения таких мероприятий, во время проведения таких мероприятий), на летних верандах кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания, а также у входа (на крыльце) в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания и на расстоянии менее 10 метров от него.
Запрет касается только курения сигарет, на электронные сигареты, вейпы он не распространяется.
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Это, повторимся, закон краевой. А по федеральному закону (действует с 2013 года) курить нельзя в спортивных, медицинских, образовательных и молодежных учреждениях, в общественном транспорте, метро, аэропорту, не ближе 15 метров к вокзалу, в учреждениях, лифтах, на пляжах и детских площадках, на предприятиях общепита, рынках, гостиницах и других бытовых, социальных и жилищных учреждениях.
Комментарии
Эт выходит алтайские покруче федералов будут, или впереди паровоза бегут?
Законотворцы , на землю спуститесь и подумайте. Уже много хороших законов, и про распитие спиртного на улицах, и про мобильники у водителей, и про мусор на дороге, и про....Как было так и осталось реально! Только взаимная агрессия растёт. т.к. контроля со стороны правопорядка практически нет, поэтому исполнение его только на сознательности самих граждан.
лучше бы вэйпы запретили, развоняются своими ароматизаторами...
ну теперь ездящие на ОТ будут по закону возмущаться что на остановках курят)))
Давайте, сталкиваетесь народ. У вас же такая благоприятная социальная ситуация в крае. Да, будет срач?!
КТО БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА???
Да как всегда. Соберут ппс-ники эн-ное количество штрафов для отчета и усе. Ну, а с кого соберут, это уж как повезет.
Например, гуляют люди свадьбу. А сейчас как раз сезон начинается. Обычно где-нибудь в помещениях общественного питания. Вышли страждущие на крылечко, а там ППС ...
Хорошие законы. Но нет контроля( Очень жаль.
надо пойти покурить на остановке пока еще можно)))
С тем же успехом можно запретить воскресные прогулки по Марсу.
Закон -хорошо. Еще бы контролировали его исполнение (((((
Сосуны сигарет- им пофигу окружение, главное пососать и неважно где, плевать на законы
КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОНОМ? КТО? И ГЛАВНОЕ КАК????
Предлагаю нормальным людям стихийно сгруппировываться в "народные дружины" и сдавать полицаям курильщиков и собачников, не убирающих за своими питомцами.