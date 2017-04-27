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Курение в парках и на автобусных остановках запретили в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Закон приняли депутаты регионального парламента

Фото: radiotochka.kz

Курить в парках, на набережных, в местах публичных мероприятий, на автобусных остановках и летних верандах в Алтайском крае теперь нельзя. Закон ужесточили депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания на сессии в четверг, 27 апреля. Решение принято во втором чтении.

По новому закону, который в ближайшее время вступит в силу, курить нельзя в парках, скверах, набережных (за исключением специально отведенных мест на открытом воздухе), в подземных и надземных пешеходных переходах, в местах проведения публичных мероприятий на открытом воздухе (обозначенных как место проведения таких мероприятий, во время проведения таких мероприятий), на летних верандах кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания, а также у входа (на крыльце) в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания и на расстоянии менее 10 метров от него.

Запрет касается только курения сигарет, на электронные сигареты, вейпы он не распространяется.

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Это, повторимся, закон краевой. А по федеральному закону (действует с 2013 года) курить нельзя в спортивных, медицинских, образовательных и молодежных учреждениях, в общественном транспорте, метро, аэропорту, не ближе 15 метров к вокзалу, в учреждениях, лифтах, на пляжах и детских площадках, на предприятиях общепита, рынках, гостиницах и других бытовых, социальных и жилищных учреждениях.

 

 

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.04.2017 09:57
- гость -

Эт выходит алтайские покруче федералов будут, или впереди паровоза бегут?

0  0
27.04.2017 09:58
- гость -

Законотворцы , на землю спуститесь и подумайте. Уже много хороших законов, и про распитие спиртного на улицах, и про мобильники у водителей, и про мусор на дороге, и про....Как было так и осталось реально! Только взаимная агрессия растёт. т.к. контроля со стороны правопорядка практически нет, поэтому исполнение его только на сознательности самих граждан.

0  0
27.04.2017 10:00
- гость -

лучше бы вэйпы запретили, развоняются своими ароматизаторами...

0  0
27.04.2017 10:03
Serg 1

ну теперь ездящие на ОТ будут по закону возмущаться что на остановках курят)))

0  0
27.04.2017 10:05
- гость -

Давайте, сталкиваетесь народ. У вас же такая благоприятная социальная ситуация в крае. Да, будет срач?!

0  0
27.04.2017 10:06
Гость

КТО БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА???

0  0
27.04.2017 10:08
dsN

Да как всегда. Соберут ппс-ники эн-ное количество штрафов для отчета и усе. Ну, а с кого соберут, это уж как повезет.

0  0
27.04.2017 10:10
dsN

Например, гуляют люди свадьбу. А сейчас как раз сезон начинается. Обычно где-нибудь в помещениях общественного питания. Вышли страждущие на крылечко, а там ППС ...

0  0
27.04.2017 10:13
Владислав

Хорошие законы. Но нет контроля( Очень жаль.

0  0
27.04.2017 10:14
Serg 1

надо пойти покурить на остановке пока еще можно)))

0  0
27.04.2017 10:54
- гость -

С тем же успехом можно запретить воскресные прогулки по Марсу.

0  0
27.04.2017 10:58
- гость -

Закон -хорошо. Еще бы контролировали его исполнение (((((
Сосуны сигарет- им пофигу окружение, главное пососать и неважно где, плевать на законы

0  0
27.04.2017 11:08
гость

КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОНОМ? КТО? И ГЛАВНОЕ КАК????

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27.04.2017 11:12
- гость -

Предлагаю нормальным людям стихийно сгруппировываться в "народные дружины" и сдавать полицаям курильщиков и собачников, не убирающих за своими питомцами.

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