Самолет Ту-214 правительства России применил экстренное торможение при вылете из аэропорта Омска, сообщила в твиттере корреспондент "Комсомольской правды" Елена Кривякина.
Самолёт Ту-214 с журналистами, министром Мединским и руководством ЕдРа не смог вылететь из Омска в Мск. Прямо на взлёте сработала аварийка— Елена Кривякина (@ElenaKrivyakina) 25 апреля 2017 г.
У пилотов на взлете сработала лампа "не закрыта дверь".
Также сообщается, что на борту был режиссер Станислав Говорухин.
Делегация отправится в Москву другим самолетом.
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