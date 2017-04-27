Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания направят обращение в Минприроды с просьбой ввести запрет на охоту с применением беспилотных летательных аппаратов. Этот вопрос в ближайшее время будет обсуждаться на сессии в четверг, 27 апреля, передает корреспондент ИА "Амител" .
С инициативой выступил глава фракции ЛДПР Владимир Семенов. По его словам, сегодня Правила охоты запрещают любую охоту с помощью летательных аппаратов. Но из-за неточности трактовки закона квадрокоптеры, по сути, вне правового поля. Но они используются для выслеживания животных, что значительно упрощает и ускоряет процесс.
"Технически продвинутые охотники часто используют беспилотные летательные аппараты. Применение квадрокоптеров и подобных технических средств становится все более распространенным", — сказал Владимир Семенов.
Подобную охоту он назвал "неспортивной" и грозящей массовым истреблением животных.
Обращение будет отправлено министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому.
Комментарии
Они с квадрокоптеров стреляют чтоль? Если я выехал в поле запустить квадрокоптер, я браконьер?
Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания против прогресса?
Охотник все равно отстрелит не больше положенного. А браконьеру уже на закон плевать, теперь наплюет на два, всего делов то. Лучше бы оснастили лесников такими же дабы браконьеров выслеживать
если ты не знаешь, кого выслеживает квадрокоптер, значит он выслеживает тебя (с)
27.04.2017 10:32
Леня
Они с квадрокоптеров стреляют чтоль? Если я выехал в поле запустить квадрокоптер, я браконьер?
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судя по формулировке вопроса, да, браконьер, пытающийся найти лазейку
а охоту с вертолетов разрешить
Охота с вертолета - это святое!
Вообще-то статья для такого случая есть:
"53. При осуществлении охоты запрещается:
53.1. использование механических транспортных средств и любых летательных аппаратов для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи охотничьих животных..."
В чем проблема?
охотящиеся по дешовому с квадрокомпетами начали конкурировать с охотнегами на вертолетах и последним стало меньше доставатся? Если простому охотнику ещё может по карману квадрокомпет то вертолёт никогда а кому он по карману мы и так хорошо знаем