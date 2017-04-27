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Алтайские депутаты просят запретить в России охоту с квадрокоптерами

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Обращение будет направлено министру природных ресурсов Донскому

Фото: krpress.ru

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания направят обращение в Минприроды с просьбой ввести запрет на охоту с применением беспилотных летательных аппаратов. Этот вопрос в ближайшее время будет обсуждаться на сессии в четверг, 27 апреля, передает корреспондент ИА "Амител" .

С инициативой выступил глава фракции ЛДПР Владимир Семенов. По его словам, сегодня Правила охоты запрещают любую охоту с помощью летательных аппаратов. Но из-за неточности трактовки закона квадрокоптеры, по сути, вне правового поля. Но они используются для выслеживания животных, что значительно упрощает и ускоряет процесс.

"Технически продвинутые охотники часто используют беспилотные летательные аппараты. Применение квадрокоптеров и подобных технических средств становится все более распространенным", — сказал Владимир Семенов.

Подобную охоту он назвал "неспортивной" и грозящей массовым истреблением животных. 

Обращение будет отправлено министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому. 

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.04.2017 10:32
Леня

Они с квадрокоптеров стреляют чтоль? Если я выехал в поле запустить квадрокоптер, я браконьер?

0  0
27.04.2017 10:33
- гость -

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания против прогресса?

0  0
27.04.2017 10:34
- гость -

Охотник все равно отстрелит не больше положенного. А браконьеру уже на закон плевать, теперь наплюет на два, всего делов то. Лучше бы оснастили лесников такими же дабы браконьеров выслеживать

0  0
27.04.2017 10:38
- гость -

если ты не знаешь, кого выслеживает квадрокоптер, значит он выслеживает тебя (с)

0  0
27.04.2017 10:40
- гость -

27.04.2017 10:32
Леня
Они с квадрокоптеров стреляют чтоль? Если я выехал в поле запустить квадрокоптер, я браконьер?
---
судя по формулировке вопроса, да, браконьер, пытающийся найти лазейку

0  0
27.04.2017 10:46
- гость -

а охоту с вертолетов разрешить

0  0
27.04.2017 10:49
- гость -

Охота с вертолета - это святое!

0  0
27.04.2017 11:15
гость

Вообще-то статья для такого случая есть:
"53. При осуществлении охоты запрещается:
53.1. использование механических транспортных средств и любых летательных аппаратов для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи охотничьих животных..."
В чем проблема?

0  0
27.04.2017 11:18
месный

охотящиеся по дешовому с квадрокомпетами начали конкурировать с охотнегами на вертолетах и последним стало меньше доставатся? Если простому охотнику ещё может по карману квадрокомпет то вертолёт никогда а кому он по карману мы и так хорошо знаем

0  0
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