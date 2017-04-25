Боевики, связанные с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещенная в России организация), взяли на себя ответственность за теракт в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает Life cо ссылкой на организацию SITE Intelligence group.
Согласно данным портала, террористы угрожают совершить новые атаки.
3 апреля в метро Петербурга прогремел взрыв. Жертвами стали 15 человек, также, как сообщили спецслужбы, погиб Акбаржон Джалилов, которого назвали террористом-смертником. Позже был установлен подозреваемый в организации теракта, им оказался 27-летний Аброр Азимов.
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