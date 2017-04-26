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Фонды однокурсника Медведева оказались крупнейшими благотворителями

, ИА "Амител"
Четыре фонда получили на 1,4 млрд рублей больше, чем фонд "Подари жизнь"

Фото: republic.ru

Некоммерческие фонды, работающие под руководством Ильи Елисеева — однокурсника премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликовали отчетность на сайте Минюста. 
 
Общий бюджет четырех фондов — "Дар", "Градислава", "Соцгоспроект" и Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта — за 2016 год составляет более 3,68 млрд рублей.
 
Согласно опубликованным отчетам фонд "Дар" в 2016 году потратил более 1,37 миллиарда рублей. Фонд поддержки социально значимых государственных проектов ("Соцгоспроект") — 716 миллионов. Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта — 691 миллион. Фонд "Градислава" — 768 миллионов рублей.
 
Причем "Дар" стал вторым по объему средств в России после фонда "Подари жизнь", который отчитался за 2,3 миллиарда годовых расходов.
 
Стоит отметить, что все четыре фонда получили на 1,4 млрд рублей больше, чем фонд "Подари жизнь", собирающий средства на лечение тяжелобольных детей.
 
В опубликованных документах не указано, на что именно фонды тратили деньги. 
 
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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