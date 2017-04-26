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Опять украли: при строительстве Геопорта пропало 1,6 млрд рублей

, ИА "Амител"
Средства похищены при участии фирм-посредников

Фото: globalsuntech.com

Выделенные Минобороны России на строительство объектов морского порта Геопорт в Новороссийске, пунктов погрузки в Североморске и причала на Камчатке средства похищены при участии фирм-посредников, сообщают "Известия".
 
Речь идет о более 1,6 млрд рублей. В докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки отмечается, что должностные лица субподрядной организации — ФГУП "ГУССТ № 4 при Спецстрое России" — через фирмы-посредники "организовали поставку на объекты строительства труб, бывших в употреблении, под видом новых, а также инертных материалов ненадлежащего качества".
 
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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