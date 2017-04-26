Экс-помощника Трампа заподозрили в получении денег от России

Председатель комитета по надзору и государственной реформе Палаты представителей Конгресса республиканец Джейсон Чаффетс
и старший демократ комитета Элайджа Каммингс
заподозрили бывшего помощника президента США Дональда Трампа
по национальной безопасности Майкла Флинна
в незаконном обогащении, передает ТАСС
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В начале апреля Белый дом опубликовал декларацию о доходах отставного генерала сухопутных войск Флинна, который в январе-феврале 2017 года занимал должность помощника главы государства. Он задекларировал более $827 тыс., полученных им во время работы в консалтинговой фирме Flynn Intel Group, созданной им и его партнерами в 2015 году.
Данная структура официально считается "иностранным агентом", так как она занималась продвижением интересов турецкого правительства. Кроме того, он сотрудничал с телеканалом RT и авиакомпанией "Волга-Днепр", совершая для этого поездки в Россию.
"Как бывший офицер, вы не можете просто так получать деньги от России, Турции или от кого-то еще. По всей видимости, если он брал эти деньги, то это было нарушением. Лично я не видел никакой информации или данных, подтверждавших, что генерал Флинн все делал по закону", — сказал Чаффетс.
По мнению конгрессмена, Флинн должен был получить разрешение от госсекретаря и министра сухопутных войск до того, как отправляться в Россию.
Каммингс же рассказал о том, что ранее он и Чаффетс официально попросили Белый дом предоставить им документы, касавшиеся "контактов Флинна с иностранцами". Однако им пришел отказ.
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