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Сигнализация ложно сработала в самолете Ту-214 специального лётного отряда "Россия", на котором участники форума "Единой России" и журналисты премьерского пула собирались вылететь из Омска в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента Елену Крылову.
Подчеркивается, что на борту воздушного судна находились в том числе такие участники форума, как глава Министерства культуры Владимир Мединский, вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов и глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин.
По словам Крыловой, сигнализация сработала ложно. При наборе скорости на взлетно-посадочной полосе самолет применил экстренное торможение. Члены экипажа сообщили, что остановка была совершена из-за срабатывания аварийного сигнала о разгерметизации салона.
В итоге Ту-214 с участниками форума ЕР вылетел в российскую столицу, отмечает ТАСС. Специалисты смогли перепрограммировать датчик, устранив неполадки. Пассажирам удалось отправиться в Москву этим же самолетом, хотя не исключалось, что придется использовать резервный борт.
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