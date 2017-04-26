Фото: avtoindent.ru
Заторы в шесть баллов образовались утром в среду, 26 апреля, в столице Алтайского края. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на пересечениях улицы Власихинской с Малахова и шоссе Ленточный Бор, где скорость движения авто составляет от 3 до 10 километров в час, а также на отрезке Павловского тракта после кольцевого пересечения (5 километров в час).
Также обстановка осложнена на пересечениях улицы Попова с Павловским трактом и проспектом Космонавтов, на отрезке улицы Малахова, на улице Советской Армии, в районе площади Победы, а также на пересечениях улицы Молодежной с улицей Челюскинцев и Красноармейским проспектом.
Кроме этого, на карте отмечено, что на Власихинской улице ведутся дорожные работы.
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