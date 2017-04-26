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Писательница, мастер военной прозы Елена Каган, которая известна под псевдонимом Ржевская, скончалась во вторник, 25 апреля, на 98-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила ее внучка, переводчица Любовь Сумм, передает РИА Новости.
Агентство пишет, что в годы Великой Отечественной писательница попала на фронт военным переводчиком под городом Ржевом, в честь которого позже взяла псевдоним.
При штурме Берлина она участвовала в поисках тела Адольфа Гитлера и его опознании. Сумм отмечает, что несколько дней Ржевская хранила у себя челюсть фюрера — подлинность тела проверяли, сопоставляя зубы с их описанием в медицинской карте.
Елена Ржевская была членом Союза писателей СССР и российского ПЕН-Центра, она была награждена двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина" и не только, добавляет ТАСС.
Из-под ее пера вышли повести "Февраль — кривые дороги", "Ближние подступы", "Была война", "Ворошенный жар", "Знаки препинания", "Далекий гул", а также книга "Берлин, май 1945", которая была напечатана в 1965 году. В ней описывались последние дни войны, взятие имперской канцелярии, поиск тела Гитлера и его опознание, а также процитированы дневники легендарных свидетелей исторических событий.
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