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Британский премьер Тереза Мэй оговорилась, призвав бороться с туризмом

, ИА "Амител"
Глава кабмина Великобритании не обратила внимания на ошибку и продолжила речь

Фото: huffingtonpost.com

Британский премьер-министр Тереза Мэй оговорилась во время своего выступления с речью в Уэльсе во вторник, 25 апреля. Она заявила, что страна готова возглавить мировую борьбу с туризмом, пишет ТАСС со ссылкой на портал Business Insider.

"...мы хотим заключать торговые сделки по всему миру для экспорта британских товаров и услуг. Мы хотим вести за собой мир в предотвращении туризма", — цитирует агентство заявление главы кабмина Великобритании.

Также в своей речи Мэй упомянула проблему рабства в современном мире и вопрос нацбезопасности, в результате чего британские СМИ предположили, что она все-таки оговорилась и на самом деле имела в виду терроризм.

Газета Mirror подчеркивает, что сама премьер на свою ошибку внимания не обратила и, не став ее исправлять, невозмутимо продолжила речь.

​"Уэльс получает серьезные доходы от туризма, поэтому Мэй лучше было бы сделать этот ляп в другом месте", — цитирует РИА Новости одного из комментаторов в Twitter.

 

А другой пошутил, что Великобритания действительно не сдастся "этим туристам".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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