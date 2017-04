Фото: huffingtonpost.com

Британский премьер-министр Тереза Мэй оговорилась во время своего выступления с речью в Уэльсе во вторник, 25 апреля. Она заявила, что страна готова возглавить мировую борьбу с туризмом, пишет ТАСС со ссылкой на портал Business Insider.

"...мы хотим заключать торговые сделки по всему миру для экспорта британских товаров и услуг. Мы хотим вести за собой мир в предотвращении туризма", — цитирует агентство заявление главы кабмина Великобритании.

Также в своей речи Мэй упомянула проблему рабства в современном мире и вопрос нацбезопасности, в результате чего британские СМИ предположили, что она все-таки оговорилась и на самом деле имела в виду терроризм.

Газета Mirror подчеркивает, что сама премьер на свою ошибку внимания не обратила и, не став ее исправлять, невозмутимо продолжила речь.

Theresa May: "We want to lead the world in preventing tourism". pic.twitter.com/OcrLkWso5W