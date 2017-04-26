Иллюстрации: bankiros.ru, barnaul.org
Остановку транспортных средств запретили на двух участках в центре Барнаула, информирует пресс-центр городской администрации.
Так, с 26 апреля по нечетной стороне проспекта Социалистического на участке от улицы Ползунова до улицы Пушкина (схема 1) начнут установку знаков "Остановка запрещена" с обозначением зоны действия и "Работает эвакуатор".
Кроме того, знаки, запрещающие остановку и стоянку с 18:00 до 07:00, установят на улице Надежды Крупской в районе здания №169 (схема 2).
В мэрии указывают, что данные нововведения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения на указанных участках, сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.
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