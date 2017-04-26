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Полицейские и следователи задержали пять человек, которых подозревают в сексуальном насилии над воспитанниками детдома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по городу.
Уточняется, что в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны замдиректора учреждения, два выпускника, родственники сотрудника этого детдома, а также директор школы при нем.
Предварительно установлено, что с 2005 по 2010 год в одном из детдомов группа злоумышленников систематически насиловала четырех воспитанников 1991-1995 годов рождения. По фактам насильственных действий сексуального характера возбуждено восемь уголовных дел.
В ведомстве отметили, что в данный момент решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения, а также о соединении дел в одно производство. Также проверяются данные о совершении подобных преступлений в отношении других воспитанников детдома.
"Российская газета" отмечает, что о произошедшем стало известно благодаря документальной ленте, в которой один из воспитанников детдома тех лет рассказал, что регулярно становился жертвой насилия. Он подчеркивал, что насилие происходило как со стороны старших ребят, так и от руководства детдома.
Комментарии
Это только один детский дом. Что творится в остальных, никому не интересно, пока правда не вылезет.