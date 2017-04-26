Фото: your-luck.ru
Известная алтайская предпринимательница, экс-глава агрохолдинга "Изумрудная страна" Ольга Антипина объявлена в розыск, сообщает "Коммерсант".
По информации издания, Антипина не явилась в суд, в результате чего было вынесено решение о ее заочном аресте. Заседание должно было состояться 24 апреля. Отмечается, что судья критически отнесся к медицинским документам, в которых говорилось о наличии уважительных причин отсутствия Антипиной в процессе.
В итоге было принято решение об изменении меры пресечения в отношении Ольги Антипиной с подписки о невыезде на арест.
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Также издание отмечает, что 55-летняя предпринимательница может находиться в перинатальном центре "ДАР". В настоящее время силовики направили в медицинскую организацию запрос. Между тем адвокаты экс-главы "Изумрудной страны" направили в краевой суд жалобу на решение о розыске и аресте доверительницы.
Напомним, Антипина проходит по громкому уголовному делу о хищении кредитов у Россельхозбанка.
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Фигурантами дела являются бывший управляющий региональным филиалом банка Евгений Роговский, его зам Константин Гладышев, а также двое бывших топ-менеджеров "Изумрудной страны" — Ольга Антипина и Михаил Колесников. Всем им инкриминируют особо крупное мошенничество.
Комментарии
Давайте не будем все валить на конкретных людей (c)
о хищении кредитов у Россельхозбанка.
Оё! Просто бяда!?))
"Вор у вора шапку украл".(с)
Ну всё, сбежала... Дали ей уйти..
Там деньги Ленки Батуриной вертелись... После того, как они с Юркой попали в немилость Царю, сразу нашлись хищения и сразу стал вредным для экологии проект бурлинской оросительной системы, которую Ленка строила...