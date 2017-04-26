Фото: poluostrov-news.com
Певица Юлия Самойлова после запрета на участие в "Евровидении-2017" впервые публично вышла на сцену. Во вторник, 25 апреля, на Пасхальном концерте мужского хора "Сорок сороков" она исполнила песню в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, пишет ТАСС.
Самойлова спела песню, "с которой начался ее путь на большой сцене", — "Молитва". Девушка добавила, что будет готовиться к следующему "Евровидению" в 2018 году. "Я буду готовиться и всегда готова. Я поставила себе цель, и пока она не будет достигнута, "Евровидение" будет моей мечтой", — заявила она после концерта.
Самойлова добавила, что ее поддерживают не только поклонники из РФ, но и из таких стран, как Япония, Германия, Франция, Италия. "Все меня подбадривают, пишут на английском. Мне очень приятно", — приводит ее слова агентство.
Исполнительница призналась, что ее расстроил запрет на выступление в песенном конкурсе в Киеве, однако она не унывает. "Жизнь продолжается, я пою, гастролирую, пишу песни. Все хорошо", — рассказывает девушка.
Агентство добавляет, что в программу концерта в храме Христа Спасителя вошли православные песни и молитвы, а также песни времен Великой Отечественной войны в исполнении хора "Сорок сороков", Эмиля Кадырова, Родиона Газманова, группы "Ярилов зной" и дуэта "Баян Mix".
Напомним, Самойлова должна была представлять Россию на "Евровидении" в Киеве в 2017 году. Однако 22 марта выяснилось, что СБУ на три года запретила россиянке въезд на Украину из-за ее выступления в 2015 году в Крыму. Первый канал в связи с этим отказался транслировать песенный конкурс в РФ и выдвинул кандидатуру Самойловой на конкурс в 2018 году.
Комментарии
А мне нравится "Молитва" Шнурова в исполнении Алисы Вокс. А вот пение Самойловой почему-то нет.
А почему ее не выгнали из храма как Pussy Riot. Оскорбление песнями святой для раиссян храм.
конкретно её кто-то пиарит.