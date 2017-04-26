История Алтайского края начинается с момента образования Колыванского камнерезного завода. Более двухсот лет назад там начали обрабатывать и шлифовать камень. Только представьте, за все время работы завода на нем было создано более тысячи уникальных произведений. Каждое из них невозможно повторить, как невозможно найти два одинаковых камня.

Сегодня большая часть поделок хранится в различных музеях и частных коллекциях. Только в Эрмитаже представлено около ста ваз, чаш, торшеров и украшений, которые были произведены на Колыванском камнерезном заводе. В том числе и легендарная "Царица ваз". Мастера говорят, что они и сегодня смогли бы повторить подвиг своих коллег, которые создали знаменитую Колыванскую вазу. Вот только вряд ли ее кто-то закажет. Та, которая сейчас украшает Эрмитаж, стоила более 30 тысяч рублей. В пересчете на наши деньги это минимум 100 миллионов рублей.

Туристов проведут по рабочим цехам завода. Здесь, как и примерно два века назад, работают с камнем. Мастерам в помощь нехитрые инструменты и вода. Без воды производство невозможно. Мастера создают панно, картины и даже иконы. Перед каждым лежит эскиз будущего творения. Мастер выбирает камень, обрабатывает его, и получается произведение искусства.

Стоимость работ может быть как вполне доступной, так и довольно дорогой. На официальном сайте завода есть прейскурант цен на продукцию. Одна работа стоит в пределах 20 тысяч, а есть те, за которые придется отдать и 100 тысяч. Все зависит от пожелания заказчика. Туристы могут посмотреть, как работают настоящие мастера камнерезного дела. Такого больше нигде не увидишь – колыванский завод в своем роде единственный в мире. Только здесь работают с яшмой.

На территории камнерезного завода находится помещение, где 11 лет работали над "Царицей ваз". Сегодня это просто памятная постройка, которая дорога как память. Однако есть вероятность, что ее откроют. Не только для туристов, но и для работы. В еще одном цехе изготавливают совсем другие изделия. Например, верстовой столб сделали для курорта Белокуриха-2. Подобный монолит находится в Барнауле на нулевом километре.

Туристам также стоит посетить Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае. Там собраны монеты 1745- 55 годов, поделки и многое другое. Например, в музее находится уменьшенная копия "Царицы ваз", там представлены образцы камней и работ камнерезов. Все работы уникальны и имеют историческую ценность. Туристы любят Колывань. Летом на заводе бывает более ста человек в день. Это не только жители Алтайского края. В Колывань едут и из соседних регионов, из центральной части России. На завод приезжают из Казахстана, Германии, Америки, Франции, Японии, Китая, Австрии.