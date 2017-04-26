Эксперты предложили запретить продажу безалкогольных энергетиков подросткам из-за их вреда здоровью. Этот вопрос рассматривали на заседании Совета по науке, наукоемким технологиям и инновационному развитию при Алтайском краевом Законодательном Собрании во вторник, 25 апреля.
По словам заместителя министра здравоохранения Алтайского края Веры Ушановой, в таких напитках содержатся кофеин, таурин, гуарана, концентрации которых превышают допустимые нормы.
"Сочетание данных компонентов приводит к быстрому и сильному возбуждению нервной системы, которое в последующем сменяется сильным торможением. Такие процессы особенно опасны для лиц, имеющих повышенную нервную возбудимость, психические и сердечно-сосудистые заболевания. Быстрое усвоение в организме данных компонентов достигается за счет двуокиси углерода (угольная кислота), которая содержится в напитке в избыточном количестве. Чрезмерное поступление угольной кислоты в желудок может привести к изменению pH, гиперсекреции соляной кислоты и в более отдаленном времени — к метаплазии желудка и пищевода", — цитирует Ушанову пресс-служба АКЗС.
Она добавила, что консерванты и стабилизаторы вызывают аллергию, а избыточное содержание сахара — избыточный вес и ожирение.
Эксперты и депутаты намерены и дальше работать над этой темой. Но о конкретной дате введения запрета речь пока не идет. Кстати, подобное табу действует в Краснодарском крае, Республике Чечня, Чукотском ОА и Республике Коми.
По ГОСТу безалкогольные тонизирующие напитки (БЭН) — напитки специального назначения, содержащие кофеин и\или другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека.
В России запрещена продажа тоников в организациях общественного питания общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования.
С 1 января 2015 года в Алтайском крае действует повсеместный запрет продажи слабоалкогольных напитков, содержащих кофеин и другие тонизирующие вещества. А сейчас обсуждается инициатива запрета производства и продажи слабоалкогольных напитков с тонизирующими добавками в целом по России.
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Комментарии
давно пора
ну-ну
- Тетенька, дайте пачку Беломора!
- Тебе 18 лет нет!
- Ну тогда бутылку Колы и шоколадку с фольгой.