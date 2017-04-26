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Житель Алтайского края стал жертвой мошенников, которые заверили мужчину в том, что он выиграл автомобиль.
Преступление было зафиксировано в Смоленском районе. Как сообщили в ГУ МВД по региону, к полицейским обратился мужчина 1996 года рождения, на телефон которого поступило смс-сообщение с незнакомого номера о том, что молодой человек выиграл автомобиль.
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"Для получения приза потерпевшему необходимо было перечислить якобы налоги на новый автомобиль в размере 22 000 рублей. Мужчина не принимал участия в розыгрышах, но мошенникам удалось убедить молодого человека в том, что его выигрыш – счастливая случайность", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Полиция призывает граждан не поддаваться на уловки злоумышленников.
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