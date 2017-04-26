Фото: igate.com.ua
Американская транспортная компания Uber собирается разработать летающие машины и создать инфраструктуру, нужную для их вертикального взлета и посадки в условиях города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету USA Today, которая приводит слова представителя компании.
Уточняется, что рабочий прототип такого автомобиля хотят cоздать к 2020 году и продемонстрировать его на Всемирной выставке в Дубае.
По словам руководителя программ создания новых продуктов компании Джеффа Холдена, городская авиация является "логичным следующим шагом для Uber". На конференции в Далласе Elevate Summit он также озвучил новую концепцию, звучащую так: "Нажми кнопку — и лети".
Телекомпания NBC отмечает, что Uber при реализации данного проекта собирается сотрудничать с пятью авиастроительными компаниями, в том числе с бразильской Embraer и американской Bell Helicopters, а также с муниципальными властями Далласа и Дубая.
Канал отмечает, что сейчас сразу ряд компаний разрабатывают прототипы летающих машин - от аэрокосмического гиганта Airbus Group, который занимается разработкой автомобиля под названием Vahana, до стартапа в Словакии AeroMobil Flying Car. Последний продемонстрировал на минувшей неделе на автомобильном шоу в Монако свою модель и даже объявил о готовности принимать предзаказы на пятиместное авто, стоимость которого может составить в 2020 году, когда начнутся поставки, от $1,3 миллиона до $1,6 миллиона.
Еще одной представленной на выставке моделью стал трехколесный аппарат PAL-V, который был создан в Нидерландах и разрекламирован как "первый прошедший процесс сертификации коммерческий летающий автомобиль" стоимостью от $400 тысяч до 600 тысяч. Он может развивать в полете скорость до 180 километров в час.
По данным компании, главным минусом данных проектов является то, что водителям летающих машин придется получать лицензию пилота наряду с обычными правами.
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