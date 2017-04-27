Проект здания на Ленина, 195. Фото : "ПР-Холдинг".
Территорию Опытного конструкторского бюро автоматики (ОКБА) "ПР-Холдинг" застраивает около 8 лет, постепенно выкупая старые производственные здания и гаражи. На данный момент застроено 2/3 участка из общих 2 га советского предприятия. Это 30 тысяч кв. метров жилья. В планах — еще 20 тысяч.
Дом на Ленина, 195а, первый в городе жилой дом с эксплуатируемой крышей, сдаётся в начале этого лета.
Еще один дом в новом микрорайоне Потока компания начнет строить в этом году. Это будет 16-этажная "свечка" из желтого и оранжевого кирпича с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами.
Визитной карточкой новостроек может стать многоэтажный дом с жилыми и коммерческой секциями на первой линии проспекта Ленина, где сейчас расположено офисное здание ОКБА.
"В планах – снести секцию справа и расширить территорию комплекса. Крайнюю слева секцию, которая ближе к улице Петра Сухова, реконструировать под коммерческое здание, а рядом построить жилой дом на три подъезда (15, 20 и 25 этажей) с подземной парковкой", — рассказал руководитель "ПР-Холдинг" Евгений Клейнатовский.
Проект строительства уже презентовали на градостроительном совете. Его отправили на доработку. Евгений Клейнатовский пояснил, что архитекторы учли замечания, в частности, сократили плотность застройки на 25%.
Реализация проекта зависит от собственника здания из Новосибирска. В настоящий момент ведутся переговоры о цене, поэтому называть точную дату старта проекта еще рано.