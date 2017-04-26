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Заместителя главы Майминского района Республики Алтай Михаила Пиряева задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в феврале этого года чиновник потребовал от директора одной из организаций передать ему незаконное вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за содействие в подписании документов по договорам строительного подряда.
В противном случае он угрожал не перечислять деньги за выполненные работы. 28 марта замглавы администрации была получена часть взятки в сумме 250 тысяч рублей.
Преступление было выявлено сотрудниками республиканских управлений ФСБ и СКР.
26 апреля Пиряев был задержан, ему предъявлено обвинение. В администрации и по месту жительства чиновника силовики проводят обыски.
Комментарии
Воры и взяточники уже надоели. Найдите и расскажите хотя бы об одном честном чиновнике хотя бы районного уровня, который честно выполняет свою работу. Думаю, такого не найдется. Построенная государственная истема изживает таких из своих рядов, либо делает из них таких, о котором написано выше. В сложившейся ситуации виновата сама система.
Честные люди в России сидят на вокзале под ёлками... те кто выжили
...потребовал от директора одной из организаций передать ему незаконное вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей...
"Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд." (c)
Проверьте все администрации. В том числе и краевую. Может еще кого обвините..
Владимир Владимирович как то сказал, что иных, то есть честных чиновников у нас пока нет. После мнимых и лживых идеалистов, не народилось пока у нас светское, интеллигентное поколение. Думаю, что ждать нам придется 70 помножить на 3, получается что 210 лет!
1993+ 210 = в 2203 году у нас народится светское интеллигентное общество! А пока по жизни довольствуйтесь тем, что имеем.