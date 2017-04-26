"Прямая линия" по защите прав жителей Алтайского края на финансовом рынке пройдет в Барнауле 27 апреля с 11.00 до 12.00. Если вы столкнулись с нарушениями своих прав при заключении кредитных договоров или их выплате, есть вопросы по банкротству физлиц, взаимоотношениям с банками, судебными приставами и коллекторами, вы можете задать их специалистам.
Участие в мероприятии примут представители Роспотребнадзора, кредитные юристы "Ассоциации по защите прав заемщиков", регионального отделения Сибирского ГУ Банка России, УФССП по Алтайскому краю, краевой нотариальной палаты. Вопросы принимаются до 12.00 27 апреля по телефону: 57-20-00.
Организаторы: региональное отделение ОНФ в Алтайском крае, Министерство труда и социальной защиты Алтайского края, "Ассоциация по защите прав заемщиков".
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