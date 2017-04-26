Увеличение стоимости обучения в Алтайском государственном университете в 2017 году превысит процент инфляции и по некоторым направлениям составит около 10-15%. Об этом в интервью Amic.ru рассказал ректор высшего учебного заведения Сергей Землюков.
По его словам, из-за получения статуса опорного вуза будет рассматриваться вопрос об увеличении количества дополнительного набора. Кроме того, необходимо привлекать внебюджетные средства, в частности, на ремонт учебных корпусов, продвижение наших научных программ, а также повышение заработной платы преподавательскому составу.
"На самом деле АлтГУ должен выдерживать высокую планку качественного образования и при рассмотрении вопроса об увеличении количества дополнительного набора. Мы не гонимся за большим набором, главное — набирать такое количество студентов, которым мы точно дадим качественное образование. Мы будем повышать стоимость обучения не только на уровень инфляции. По итогам 2016 года она составила в районе 4%. За это время был заметно улучшен учебный процесс, введены новые лаборатории. Этим была повышена и стоимость самого образовательного процесса. К тому же никто не снимает с нас требований по увеличению заработной платы для преподавательского состава. Все эти затраты мы будем восполнять за счет студентов дополнительного набора. По новым образовательным программам уже в этом году стоимость обучения увеличится на 10-15%. Это не такой серьезный скачок цен", — сообщил ректор АлтГУ.
Отметим, что повышение стоимости обучения для студентов в вузах Алтайского края осуществляется каждый год в районе уровня инфляции. Полное интервью с ректором опорного вуза Сергеем Землюковым читайте на нашем сайте.
Комментарии
Хе-хе
Плевок на генеральную линию партии.
Дед? Там и так ценник не слабый, ку?