Фото: Amic.ru
Идея о переименовании Барнаула, которую высказал в паблике Barnaul 22 один из пользователей сети, вызвала весьма бурную реакцию среди горожан.
"Живу в этом нашем с вами прекрасном (где-то в кавычках, а где и действительно замечательном) городе уже 10 лет. И очень часто ощущение бедной провинциальности города у меня ассоциируется с его названием. Я родился и вырос в Казахстане, детство и отрочество мои проходили еще в СССР. И устойчивое и незыблемое "аул" (ауил, аыл, аил — по-разному в Средней Азии) для меня всегда было признаком населенного пункта с глубоко сельским укладом жизни: нет дорог как таковых, пыльно, грязно, дома из самана, беднота, скрипящие по ухабам повозки", — такими словами начал свой пост автор заметки.
Далее ставится вопрос, а имел бы региональный центр "более столичный облик, коль носил бы другое название?" В качестве варианта нового названия автор заметки предлагает наименование "Алтайград".
В комментариях к этому сообщению развернулась бурная дискуссия.
"Барнаул же известен на весь мир! Его нельзя переименовывать", "Да название самое классное. Вы только послушайте: Б А Р Н А У Л", "Ну и как на волне добра и позитива я должен это откомментировать?", "Не место красит человека, а человек место, так же и с названием города", "Название придумали еще наши прадеды. Какое мы имеем моральное право его менять? Из-за звучности названия — бред", высказывают свое мнение сторонники нынешнего названия краевой столицы.
Некоторые в шутку ли, всерьез ли предлагают варианты, как можно было бы переименовать город. Среди них уже примелькавшиеся Барнэо, БарнеоСити, Барниаполь. Есть и такие предложения: Бездорогоград, "Борноул. Типа бор, леса там всякие…".
Абсолютное большинство участников объявленного в паблике голосования о переименовании краевой столицы высказываются в пользу того, что им нравится нынешнее название Барнаула.
Комментарии
Столица Мира!
Езжай обратно и там хоть что переименовывай, умник.
Занятие для лодырей, тема не для обсуждения.....
Что ж, можно переименовывать все что угодно! Но только с одним условием. За счет того чудака, в голову которого вкралась эта "чудная" идея.
Весеннее обострение?
Идея о переименовании Барнаула, которую высказал в паблике Barnaul 22 один из пользователей сети, вызвала весьма бурную реакцию среди горожан.
зачем нормальных горожан с вконтактышами сравнили? обидеть нас, нормальных, хотите?
Барнаул - самое лучшее название
допускаю только переименование в Новалтайск
отвлечение от новой реальности(кризиса) , кто этим занимается прекрасно понимает, что выхода из него нет, пока не сменится экономическая политика государства, но ничего им менять не хочется, уж больно им хорошо.
Карлинаул, вот как то так
Нью-Васюки
Марияранск
Карлоград
Как заметил, (история тому свидетель) на обильное воплощение различных идей, обычно, это обязательно или кастраты или импотенты.
Босяград.
Дeбилск
Достоевскиевс.
Вот, Калоград это достойно