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Китай спустил на воду свой второй авианосец, который стал первым таким судном собственного производства, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
В сообщении сказано, что второй авианосец спустили на воду в порту Далянь утром в среду, 26 апреля.
На торжественной церемонии присутствовал зампредседателя Центрального военного совета Фань Чанлун. После того, как была перерезана лента, разбили бутылку шампанского, добавляет Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что первый китайский авианосец собственного производства Type 001A начали строить 11 ноября 2013 года. Его длина составляет 315 метров, а ширина – 75 метров, вес – 70 тысяч тонн, крейсерская скорость – 31 морской узел. По данным СМИ КНР, на борту судна могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).
Предполагалось, что авианосец спустят на воду 23 апреля, в день основания ВМС Народно-освободительной армии Китая, но церемония прошла на несколько дней позже.
Первый китайский авианосец "Ляонин" был построен на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианосец начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в августе 2011 года. В состав ВМС КНР он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре того же года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя J-15 на палубу авианосца.
Комментарии
Невероятно, по срокам...
всего то на 310 метров длиннее моего авто.
Прогресс замечательный. Хотя этот корабль в основном повторяет конструкцию советского "Варяга" - "Ляонина", но темпы постройки впечатляют. А на верфи в Шанхае уже строится корабль следующего проекта - Тип 002. Это будет уже абсолютно полноценный авианосец, с паровыми катапультами.
И стало у китайцев на один авианосец больше, чем у России. Потому, что два, минус один, будет один. И на девять меньше, чем у США.
Ой, простите. Уникальный, не имеющий аналогов Воздушно-Космический Авианесущий -самолётопадающий ретро линкор "Адмирал Кузнецов", совершивший убойный рейд в Сирию, в ремонте, после великой морской баталии. Значит у китайцев на два авианосца больше.
26.04.2017 12:39
- гость -
И стало у китайцев на один авианосец больше, чем у России.
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Не торопите события - пока еще не стало. Достройка на плаву, испытания, комплектация экипажа и авиагруппы - это займет годы. Сглазите.
Все верно чтобы содержать мощную армию , сперва нужно заиметь мощную экономику.
Что тут сказать, говорить то нечего.
20 лет назад на китайцев смотрели как на "безпортковую команду" и они такими были ...... , 15 лет назад их продукция не только воняла, но и разваливалась в руках, 10 лет назад на них смотрели уже с лёгкой ухмылкой, а сегодня 50% мировой продукции начиная от тряпок и носовых платков и заканчивая продукцией с высокотехнологичными технологиями производится в Китае.
Остаётся только встать и стоя поаплодировать.