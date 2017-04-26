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Мужчину в Алтайском крае приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство сожительницы.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, преступление 44-летний житель Шипуновского района совершил 11 декабря прошлого года, когда между ним и женщиной во время совместного распития алкоголя произошла ссора.
"В ходе конфликта обвиняемый стал избивать женщину руками и ногами, после чего клинком кухонного ножа нанес ей удар в жизненно важный орган — грудную клетку. От полученных телесных повреждений 47-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершенного убийства мужчина ушел к себе домой, а вернувшись утром с целью скрыть следы преступления, перенес тело погибшей на канализационную станцию", — уточняют в СКР.
После обнаружения тела правоохранители установили личность подозреваемого, который признал вину в содеянном.
Комментарии
что-то как-то алкаши от собутыльников избавляться стали.