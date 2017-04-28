Отличный повод посетить столицу Сибири — недавно открывшийся аквапарк "Аквамир", самый большой на территории России.
Провести там можно хоть целый день, ведь это действительно огромный комплекс с невероятным количеством развлечений на любой вкус.
Более ста пятидесяти аттракционов, целое искусственное море площадью тысяча квадратных метров, гигантские водные горки высотой с крыло самолёта — такого больше нет нигде не только в Сибири, но и во всей стране.
На территории аквапарка расположен тематический детский городок "Акваплей", спроектированный специально для шумных, подвижных и энергичных развлечений, которые так любят малыши. Водные горки, разбрызгиватели, конструкции для лазания, аттракционы — всё это неизменно вызывает у ребят восторг. Родители могут быть спокойны, ведь все здесь продумывалось с мыслью о максимальной безопасности для детей.
А пока дети заняты своими играми, родители могут отдохнуть в уединенной термальной зоне. Большая спа-зона с десятком бань, саун, ледяным гротом, массажными кабинетами и многими другими релакс-процедурами.
Специально для посетителей работают кафе, кондитерская и бары.
За безопасность отвечают более 70 инструкторов, которые находятся возле каждого водного аттракциона, а собственная химическая лаборатория контролирует показатели воды и воздуха.
Режим работы комплекса: ежедневно с 10:00 до 22:00
Общая информация по тел. (многоканальный) +7 (383) 316-00-00
ул. Яринская, 8, Новосибирск
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