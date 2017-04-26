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Международное банкнотное сообщество (IBNS) назвало 50 швейцарских франков лучшей банкнотой минувшего года. В сообщении IBNS сказано, что в течение 2016 года в мире выпустили почти 120 новых купюр, дизайн более половины из которых был достаточно обновлен для того, чтобы их внесли в число кандидатов, пишет "Интерфакс".
Подчеркивается, что 50 франков стали первой новой купюрой, которую Швейцарский национальный банк выпустил за последние 20 лет. В число претендентов на звание банкноты года входили также 1 тысяча мальдивских руфий, 500 аргентинских песо и 5 фунтов стерлингов.
Швейцарская банкнота выполнена в зеленом цвете из гибридных материалов: между двумя слоями спецбумаги расположен третий, из полимера, а поверх нанесены водяные знаки и металлическое волокно, уточняет "Российская газета". На одной стороне купюры изображена рука с одуванчиком и глобус со стрелками движения ветра, а на другой — параплан на фоне альпийского горного хребта Алеч.
Банкнота года определяется путем голосования членов сообщества, которые изучают художественную ценность, цвет, контрастность и баланс, а также защищенность. Купюра должна быть впервые выпущена в обращение в течение последнего года, быть в обращении и иметь художественные достоинства и/или инновационные методы защиты.
Международная ассоциация коллекционеров бумажных денежных знаков IBNS образовалась в 1961 году. Сейчас в ней состоят свыше 1,8 тыс. членов из более чем 90 стран, в том числе и России.
Switzerland Lands 2016 IBNS Bank Note of Year Award https://t.co/Pgkrff0qjZ #bnoy #theibns pic.twitter.com/sqFgYUI0ZW— The IBNS (@theibns) 25 апреля 2017 г.
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