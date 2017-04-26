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Легализацию интернет-торговли драгоценностями планирует провести Минэкономразвития — снять ограничения предполагается с начала 2018 года, сообщают "Известия".
Издание ссылается на заместителя главы МЭР Олега Фомичева, который рассказал, что сейчас в министерстве с рядом ведомств согласовывают подзаконные акты по разрешению торговли ювелирными изделиями.
"Разногласий особых нет, просто обсуждаем формулировки. Думаю, что со следующего года все вступит в силу", — отметил чиновник.
Напомним, что ранее Министерство экономического развития предложило максимально снять ограничения на дистанционную торговлю продовольственными товарами, алкоголем, сигаретами, лекарствами и медицинскими изделиями.
По словам Олега Фомичева, снять ограничения на онлайн-продажу лекарств можно будет только после введения системы маркировки. Относительно алкоголя и сигарет, как отметил чиновник, "готового решения нет".
Комментарии
Ни лекарства , ни драгоценности нельзя из интернета покупать, кто даст гарантию что вас не кинут...